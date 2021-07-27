14 машин скорой помощи поступило в Алтайский край

Новые машины скорой помощи (фото: Андрея Чурилова) Фото: предоставлено пресс-службой

В Алтайский край поступило дополнительно 14 новых автомобилей скорой помощи, сообщают в пресс-службе администрации Барнаула.

- Пять из них отправили на Барнаульскую станцию скорой медицинской помощи, - подчеркивают в мэрии.

Эти машины предназначаются для проведения лечебных мероприятий врачебной или фельдшерской бригадой и для транспортировки и мониторинга состояния пациентов на догоспитальном этапе.

– В машине, неважно, какие бригады на ней работают, положен определенный перечень медицинской аппаратуры и лекарств, потому что врачи могут попасть к ребенку, пенсионеру или беременной женщине. Поэтому на борту автомобиля имеются четыре разные сумки для оказания медпомощи различным группам больных – общепрофильная, акушерская, реанимационная и педиатрическая, - говорит заместитель главного врача станций скорой медицинской помощи города Барнаула Евгений Зулинский.

Кроме того, машины оснащены кардиографом, который сам может передавать показания, кислород, дефибриллятор и дыхательная аппаратура, которые можно открепить и взять с собой к пациенту, а также многое другое.