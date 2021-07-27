В Барнауле пройдет открытая тренировка по летнему биатлону

Фото предоставлено организаторами

28 июля в 15.30 в парке спорта Алексея Смертина (г. Барнаул, ул. Энтузиастов 12 В) состоится открытая тренировка по летнему биатлону в рамках реализации гранта президента РФ по проекту «Детский мобильный биатлонный комплекс АЛТАЙ».

Организаторы мероприятия - Барнаульская федерация биатлона, информационная поддержка - ОАО «Барнаульский пивоваренный завод».

Спортивное мероприятие подготовлено для детей и подростков, желающих познакомиться с таким видом спорта, как биатлон. Для желающих проведут занятия по технике безопасности при обращении с пневматическим оружием, также дети получат навыки стрелковой подготовки.

Открытая тренировка пройдет с использованием современного и новейшего стрелкового оборудования последнего поколения, приобретенного на средства президентского гранта.

Занятия организованны для всех желающих и совершенно бесплатно.

Справки по тел. 8-962-811-33-17.