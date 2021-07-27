Пациенты ковидного госпиталя в Бийске жалуются на скрученные с окон ручки

В госпиталях на окнах стали снимать ручки Фото: Анна СЕМИНА

Пациенты бийского ковидного госпиталя в социальных сетях жалуются на закрытые окна и скрученные ручки. Пост об этом появился в сообществе Barnaul22.

- В Бийском ковидном госпитале, расположенном на базе второго роддома, по словам пациентов, закрыли все окна и выкрутили ручки. Люди, страдающие от недостатка кислорода, в прямом смысле слова задыхаются, - говорится в сообщении.

В региональном минздраве в курсе ситуации и объяснили такое решение местных врачей – техникой безопасности. При этом, окна на самом деле не полностью закрыты – они находятся в режиме проветривания.

- Так как при заболевании COVID-19 пациенты страдают от недостатка воздуха, у них развивается гипоксия, которая влияет на психоэмоциональное состояние (а также поступают пациенты уже с наличием психических заболеваний), - говорят в минздраве.

По их данным уже фиксировались случаи, когда пациенты неосознанно залазили на окна и чтобы они не выпали – стали снимать ручки.