В Алтайском крае начинает действовать постановление об обязательной вакцинации от коронавируса

Вакцинация Фото: Олег УКЛАДОВ

С сегодняшнего дня, 27 июля, в Алтайском крае начинает действовать постановление главного санитарного врача региона Ирины Пащенко об обязательной вакцинации от коронавируса. Документ был опубликован на сайте управления Роспотребнадзора.

- Я, главный государственный санитарный врач по Алтайскому краю И.Г.Пащенко, проанализировав эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), отмечаю, что эпидемиологическая обстановка по новой коронавирусной инфекции в Алтайском крае оценивается как нестабильная, - говорится в документе.

По данным ведомства основная масса случаев заболевания приходится на трудоспособное население от 18 до 29 лет, 30-49, 50-64. Из этого общего числа большая доля приходится на людей в возрасте от 30 до 49 лет – 36%.

Из постановления следует, что под обязательную вакцинацию попадают специалисты занятые в сфере торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, ЖКХ и энергетики, оказания услуг (банковских, связи, санаторно-оздоровительных, туристических и услуг средств размещения для временного проживания; по перевозке населения общественным транспортом и такси, бытовых услуг, спортивно-оздоровительных и др.).

Также вакцинироваться должны полицейские, сотрудники МЧС и Росгвардии, МФЦ и т.д.

По итогу на каждом таком предприятии должны быть привиты не менее 60% сотрудников.