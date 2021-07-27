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Политика27 июля 2021 4:33

В Барнауле назначили заведующего отделом по развитию туризма

Им стал Александр Барышников
Анна СЕМИНААнна СЕМИНА
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Александр Барышников

Александр Барышников

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Глава Барнаула Вячеслав Франк подписал распоряжение о назначении на место заведующего отделом по развитию туризма города нового сотрудника, сообщает пресс-центр мэрии.

- Александр Владимирович Барышников родился 02.06.1991 в г. Барнауле. В 2013 году окончил Алтайский государственный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление», - рассказывают в пресс-службе администрации города.

Сразу после окончания вуза Барышников устроился на работу в комитет по финансам, налоговой и кредитной политики города. С июня этого года он исполнял обязанности заведующего отделом развития туризма, так что назначение стало логическим продолжением. Официально Александр Владимирович был назначен на должность 23 июля.