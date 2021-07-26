Барнаулец украл сосуд Дьюара с мастер-класса шеф-повара

Возбуждено уголовное дело. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле сотрудники полиции раскрыли кражу сосуда Дьюара. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

– Накануне в отдел полиции по Октябрьскому району УМВД России по городу Барнаулу обратился мужчина, который рассказал, что из арендуемого под кулинарные курсы помещения пропал специальный сосуд для жидкого азота, – отмечают в ведомстве.

Кражу обнаружили, когда на одном из мастер-классов шеф-повару потребовался этот сосуд Он используется для длительного хранения веществ при повышенной или пониженной температуре. Мужчина решил проверить камеры видеонаблюдения и заметил незнакомца, который зашёл в помещение и увлекся любопытным сосудом. Оглядевшись и убедившись, что свидетелей нет, он взял его с собой и скрылся.

Полицейские задержали судимого ранее за кражу 36-летний барнаульца. Он признался в содеянном. Похищенное имущество рецидивист успел сдать в пункт приема металла. Ущерб обязался возместить.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».