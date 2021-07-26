В барнаульском ТЦ «Геомаркет» откроют крупный мобильный пункт вакцинации

На сегодняшний в Барнауле работает три мобильных пункта вакцинации. Фото: Олег УКЛАДОВ

В ТЦ «Геомаркет» в Барнауле планируют развернут крупный мобильный пункт вакцинации от коронавируса. Об этом во сегодня, 26 июля, во время пресс-конференции сообщила начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Минздрава Алтайского края Жанна Вахлова.

– Если в мобильном комплексе мы прививаем одного человека, то здесь будет несколько мест введения вакцин одномоментно. Примерно пять – шесть, – пояснила Вахлова.

По словам представителя Минздрава, открытие такого пункта поможет снизить нагрузку на поликлиники и сократит там очереди.

На сегодняшний в Барнауле работает три мобильных пункта вакцинации: в торговых центрах «Галактика», «Весна» и «Волна».