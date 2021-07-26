В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение из-за града и грозы

Ожидаются дожди, грозы, местами сильные ливни, град и шквалистый ветер. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае днем 26 и ночью 27 июля ожидаются дожди, грозы, местами сильные ливни, град и шквалистый ветер. В связи с непогодой объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

– Если вы окажетесь в непогоду на улице обходите рекламные щиты. Не укрывайтесь под деревьями. Во избежание травм при падении элементов конструкции крыш или фасадов зданий не прячьтесь от сильного ветра около стен домов, – предупреждают спасатели.

Автомобилистам советуют оставить машину в гараже либо припарковать ее вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций. В непогоду рекомендуется без необходимости не выходить из дома.

Если возникает угроза вашей жизни или вы стали свидетелем происшествия звоните по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101 или по телефону 112.