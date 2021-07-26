В Алтайском крае каждый четырнадцатый заболевший COVID-19 в июле — ребенок

Общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии в Алтайском крае составляет 60727 человек, в том числе 4116 детей. Фото: Олег УКЛАДОВ

С начала июля в Алтайском крае коронавирусом заболел 431 ребенок. Об этом сообщает «Алтапресс».

– Всего же число инфицированных выросло на 6 134. То есть, 7% от числа заразившихся — дети, или каждый четырнадцатый из заболевших ковидом, – пишет издание.

Общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии в Алтайском крае составляет 60727 человек, в том числе 4116 детей. За минувшие сутки выявили 269 новых случаев. Зарегистрировано 18 смертей среди больных ковидом. 16 пациентов умерли непосредственно от COVID-19.