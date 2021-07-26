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Общество26 июля 2021 11:21

Глава алтайского Минобра Максим Костенко может покинуть пост

Предположительно, его увольнение связано с переездом
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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Максим Костенко возглавил министерство в ноябре 2018 год.

Максим Костенко возглавил министерство в ноябре 2018 год.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Министр образования Алтайского края Максим Костенко в скором времени может покинуть свой пост. Об этом сообщает «Банкфакс» со ссылкой на свои источники.

– Информацию о возможном уходе Максима Костенко с поста министра образования и науки Алтайского края «Банкфаксу» сообщили сразу два источника, – пишет «Банкфакс».

По данным издания, Костенко может уволиться уже в начале августа. Предположительно, его добровольный уход связан с переездом.

Отмечается, что Максим Костенко возглавил министерство в ноябре 2018 года.