Бийчанин обокрал квартиру на глазах у прикованной к кровати женщины

Злоумышленнику грозит лишение свободы до 7 лет. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске задержали подозреваемого в грабеже. В полицию с заявлением обратился молодой человек, который рассказал, что неизвестный украл у его матери, которая находилась в беспомощном состоянии, телевизор и мобильный телефон. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

– В ходе разбирательства правоохранители установили, что днем неизвестный перелез через забор частного дома, вошел в жилище и в присутствии женщины снял со стены телевизор и забрал смартфон. В силу болезни бийчанка могла только наблюдать, как незнакомец совершает преступление, – пояснили в ведомстве.

Оперативники задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 54-летний житель наукограда. Сотрудники полиции забрали у него телевизор, а вот телефон злоумышленник успел продать.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ. Злоумышленнику грозит лишение свободы до 7 лет.