Начальником управления имущественных отношений Алтайского края назначили Александра Теплова

Александр Теплов. Фото: Управление имущественных отношений Алтайского края

Начальником управления имущественных отношений Алтайского края стал Александр Теплов. Такое распоряжение сегодня, 26 июля, подписал губернатор края Виктор Томенко. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

– Ранее Александр Теплов занимал должность заместителя начальника управления. С 16 февраля 2021 года на него было возложено временное исполнение обязанностей руководителя управления, – отмечают в пресс-службе правительства.

Уточняется, что к обязанностям начальника ведомства Теплов приступит с 27 июля.