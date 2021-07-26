Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 26 июля 2021 года составило 60727

Выписались из больниц за минувшие сутки 72 пациента. Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировали 269 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших превысило 60,7 тысяч человек, сообщает оперштаб региона по борьбе с инфекцией.

– По состоянию на 26 июля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3254 человека. Кроме этого, 682 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, – говорится в актуальной сводке.

На сегодняшний день в крае насчитывается 758 тяжелобольных пациентов. Из них 231 пациент подключен к аппаратам ИВЛ.

Выписались из больниц за минувшие сутки 72 пациента.