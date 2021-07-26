Фото предоставлено организаторами

В минувшие выходные, на биатлонном комплексе состоялся летний чемпионат Алтайского края по биатлону среди ветеранов. Мероприятие прошло в преддверии Чемпионата России, который запланирован на 19-21 августа 2021 г. в Барнауле.

На старт вышли биатлонисты Алтайского края и представители Новосибирской области, Красноярского края, Забайкальского края.

В первый день соревнований состоялась Большая индивидуальная гонка с шестью огневыми рубежами. Сложные погодные условия, проливной дождь не повлияли на ход проведения гонки, все спортсмены успешно прошли дистанцию.

Победителями и призерами индивидуальной гонки в своих возрастных группах стали: Лыжин Иван (г. Барнаул), Балашов Андрей (Новосибирская область), Даянов Павел (Красноярский край), Плотников Олег (г. Барнаул), Шкедов Сергей (Забайкальского край), Сергеев Вячеслав (г. Барнаул), Костюченко Александр (г. Барнаул), Кучеров Виктор (г. Барнаул), Павлов Анатолий (г. Бийск).

Фото предоставлено организаторами

Во второй день соревнований состоялась командная гонка, каждая команда представляла четыре возрастных группы участников. Победителями стали представители сборной команды Алтайского края, при этом показали лучший результат в стрельбе.

1 место – Сборная команда Алтайского края в составе (Сергея Локтева, Андрея Угарова, Сергея Рыбина, Лыжина Ивана).

2 место - Сборная команда Алтайского края-Новосибирской области в составе (Костюченко Александра, Плотникова Олега, Сергеева Вячеслава, Балашова Андрея).

3 место - Сборная СФО в составе( Виктора Кучерова, Сергея Шкедова, Павла Даянова, Едапина Михаила).

Победителей и призеров медалями, кубками и дипломами награждал руководитель «Фонда общественных проектов» Александр Локтев. А информационную поддержку оказывал Барнаульский пивоваренный завод.