В центре Барнаула водители Porsche, Toyota и Honda не поделили дорогу

Фото: скриншот с видео "Инцидент Барнаул"

Вечером 25 июля в Барнауле произошло ДТП в центре города с участием сразу трех автомобилей. Столкнулись Porsche Macan, Toyota Land Cruiser и Honda Fit. О происшествии сообщили в паблике «Инцидент Барнаул».

– Между водителями произошла довольно громкая словесная перепалка. К месту происшествия приехали два экипажа ДПС, – рассказали очевидцы.

Напомним, ранее в Барнауле ДТП произошло на улице Аванесова. В результате аварии пострадал пассажир одного из автомобилей.