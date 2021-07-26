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Происшествия26 июля 2021 7:34

В центре Барнаула водители Porsche, Toyota и Honda не поделили дорогу

Между ними произошла словесная перепалка
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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Фото: скриншот с видео "Инцидент Барнаул"

Фото: скриншот с видео "Инцидент Барнаул"

Вечером 25 июля в Барнауле произошло ДТП в центре города с участием сразу трех автомобилей. Столкнулись Porsche Macan, Toyota Land Cruiser и Honda Fit. О происшествии сообщили в паблике «Инцидент Барнаул».

– Между водителями произошла довольно громкая словесная перепалка. К месту происшествия приехали два экипажа ДПС, – рассказали очевидцы.

Напомним, ранее в Барнауле ДТП произошло на улице Аванесова. В результате аварии пострадал пассажир одного из автомобилей.