180 жителей Алтайского края удостоились звания «Ветеран труда»

Указ о присвоении званий подписал глава правительства региона Виктор Томенко. Фото: Олег УКЛАДОВ

180 жителям Алтайского края присвоили почетное звание «Ветеран труда». Соответствующий указ подписал глава региона Виктор Томенко. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

– В их числе - житель Зонального района Олег Марков. Его стаж работы в сфере культуры составляет 40 лет, – отмечают в пресс-службе правительства.

Олег Марков родился 13 мая 1961 года в селе Степногутово Тогучинского района Новосибирской области. В 1978 году начал работать в совхозе «Луговской» Зонального района Алтайского края, а в следующем году поступил в Алтайский государственный институт культуры. После учебы его назначили на должность директора Луговского Дома культуры. В 1985 году он стал директором Зонального районного Дома культуры.

На сегодняшний день Олег Марков трудится в должности начальника отдела по культуре администрации Зонального района.