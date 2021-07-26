Почти 150 человек пострадали от присасывания клещей за неделю

На сегодня в стационарах края находятся трое больных с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом. Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошедшую неделю в Алтайском крае от присасывания клещей пострадали 147 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадора.

– С начала сезона активности клещей (05.04.2021 г.) в поликлиники края с жалобами на присасывание клещей обратились 8 674 человек, из них 2 455 детей до 14 лет. Из общего числа пострадавших 2 522 человека жители г. Барнаула, из них 469 детей до 14 лет. Всем подлежащим детям введен иммуноглобулин, установлено медицинское наблюдение, – рассказали в пресс-службе ведомства.

За этот сезон в крае зарегистрировали 246 случаев заболевания сибирским клещевым тифом, а также три случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом. Помимо этого, комиссионно подтверждены пять случаев заболевания клещевым энцефалитом.

На сегодня в стационарах края находятся трое больных с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом.