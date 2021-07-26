Погода в Алтайском крае 26 июля 2021 года: ожидаются дожди и град

В большинстве районов ожидаются кратковременные дожди. Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 26 июля, в Алтайском крае ожидается жаркая, но дождливая погода. Подробнее о прогнозе рассказали синоптики краевого Гидрометцентра.

– Температура +29,+34, местами по западу +23,+28 градусов. В большинстве районов кратковременные дожди, местами грозы, возможен град, – сообщают на сайте ЦГМС.

Ветер прогнозируют южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы могут достигать 15-20 м/с.

В Барнауле температура воздуха днем 26 июля составит +29, +31. Во второй половине дня по прогнозу пройдет кратковременный дождь, гроза.