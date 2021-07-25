На Алтае сельчанин прятал кусты мака за сорняками

После осмотра специалисты изъяли 341 куст растения. Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Егорьевском районе Алтайского края полицейские задержали местного жителя 1958 года рождения по подозрению в незаконном культивировании мака. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

– В ходе проведения оперативно-профилактической операции «Участок» участковый уполномоченный полиции во дворе одной из усадеб в селе Новоегорьевское обнаружил посадки мака. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. В качестве специалистов были привлечены агрономы, которые определили, что грядки, на которых произрастало предположительно «Мак» имеют признаки культивации, – рассказали в ведомстве.

После осмотра специалисты изъяли 341 куст растения. Эксперт установил, что представленные растения содержат наркотические средства. В отношении сельчанина возбудили уголовное дело по статье 231 УК РФ.

Мужчина рассказал, что сеял мак сам. При этом он специально не полол их для маскировки кустов.