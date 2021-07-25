В барнаульском парке «Лесная сказка» отремонтируют пешеходные дорожки

Фото: Михаил Полубедов. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В барнаульском парке «Лесная сказка» планируют отремонтировать пешеходные дорожки. Такое решение приняли в ходе выездного совещания в парке, сообщает пресс-служба мэрии.

– Летом его посещают ежегодно 270 тысяч человек. На территории парка более десятка работающих аттракционов, детские игровые площадки, есть площадка для проведения концертных мероприятий, расположено немало привлекательных арт-объектов, – отмечают в пресс-службе мэрии.

Парк востребован, а вот последние работы по ремонту пешеходных дорожек, по словам Сергея Писарева, проводились десять лет назад. Поэтому участники совещания приняли решение, что асфальтовое покрытие центральной парковой аллеи требует обновления.