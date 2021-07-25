У барнаульцев с сентября вырастут цены на услуги ЖКХ

Уборка пустующих территорий ляжет на плечи УК и плательщиков. Фото: Тимур ХАНОВ

У барнаульцев с сентября вырастут суммы в квитанциях за коммунальные услуги. Об этом сообщают «Вести Алтай».

Как рассказал депутат Барнаульской городской думы, директор управляющей компании Дмитрий Ильиных, по новым правилам управляющая компания или ТСЖ теперь должны дополнительно обслуживать и приводить в порядок территорию в радиусе 10 метров от дома, если эта территория бесхозная или муниципальная. Это и станет причиной увеличения платы за услуги.

По Дмитрия Ильиных, на барнаульском Потоке есть пустые участки, на которых ранее стояли дома. Также немало пустующих участков в строящемся Индустриальном районе. Теперь уборка этих территорий ляжет на плечи УК и плательщиков