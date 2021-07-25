Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 25 июля 2021 года составило 3829

На сегодняшний день в крае насчитывается 752 «тяжелых» пациента. Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки в Алтайском крае скончались 23 пациента, у которых был диагностирован COVID-19. Об этом сообщают в региональном оперштабе по борьбе с инфекцией.

– Выздоровели 54 пациента, умерло 23 человека, от COVID-19-19, – сообщается в оперативной сводке.

За все время пандемии непосредственно от коронавируса скончались 2 820 человек, иные причины смерти установлены в 1009 случаях.

На сегодняшний день в крае насчитывается 752 «тяжелых» пациента, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 228.