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Общество25 июля 2021 11:15

В Барнауле на месяц раньше построили мост во Власихе

Длина моста составляет 47,2 метра
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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Ширина проезжей части – семь метров.

Ширина проезжей части – семь метров.

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле на месяц раньше открыли мост во Власихе, который ремонтировали по дорожному нацпроекту. 24 июля глава Барнаула Вячеслав Франк провел приемку объекта, сообщает пресс-служба мэрии.

- Все работы по реконструкции моста должны быть завершены в августе 2021 года, однако контракт досрочно исполнен – на 30 дней раньше. Ранее мост был признан аварийным. Новый объект – широкий, двухполосный, с удобными тротуарами для пешеходов, при реконструкции применены новые технологии – для шумопонижения движения, – сказал Франк.

Длина моста составляет 47,2 метра, ширина проезжей части – семь метров, протяженность линии наружного освещения – 228 метров. Подрядчик отмечает, что объект находится на восьмилетней гарантии, в которую входят все виды проделанных работ. Общая стоимость ремонта составила 53 млн рублей.