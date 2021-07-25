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Здоровье25 июля 2021 9:24

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 25 июля 2021 года составило 60458

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 25 июля 2021 года
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 273 новых случая заболевания коронавирусом.

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 273 новых случая заболевания коронавирусом.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 273 новых случая заболевания коронавирусом. Общее число заболевших за все время пандемии составило 60458, сообщает оперштаб региона по борьбе с инфекцией.

– По состоянию на 25 июля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3239 человек. Кроме этого, 675 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, – говорится в оперативно сводке.

На сегодняшний день в крае насчитывается 752 тяжелобольных пациента, 228 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.