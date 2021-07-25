Пассажир пострадал в результате аварии на улице Аванесова в Барнауле

Фото: скриншот с видео "Аварком Алтай"

Прошедшей ночью, 25 июля, в Барнауле произошло ДТП на улице Аванесова. Как сообщает «Аварком Алтай», два автомобиля не смогли разъехаться на дороге.

– Со слов участников, автомобиль Chevrolet Lanos двигался по ул. Аванесова от ул. Ломоносова в сторону пер. Карева, в правом ряду. Автомобиль Nissan Sunny совершал выезд со второстепенной дороги по улице пр. Чарышский на ул. Аванесова в сторону пер. Карева, не предоставляя преимущество автомобилю Chevrolet, – рассказали в службе.

В результате столкновения пострадал пассажир автомобиля Nissan Sunny. У обоих машин повреждены передние части Кузова. На место аварии была вызвана бригада скорой помощи.