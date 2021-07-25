Барнаульцы отогнули решетку на окне и вытащили мать с детьми из горящей квартиры

Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Вчера, 24 июля, вечером произошел пожар в жилом доме на ул. Глушкова в Барнауле. Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, возгорание началось на первом этаже. Взаперти в горящей квартире оказалась женщина с детьми.

– Очевидцы сами отогнули решётку на окнах и освободили детей и женщину из огня, – сообщают в паблике «Инцидент Барнаул».

В МЧС подтвердили, что еще до прибытия пожарных неравнодушные соседи спасли через окно женщину и двух детей четырех и пяти лет. Всего из квартир эвакуировали 25 человек, среди них десять детей.

Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Причины произошедшего уточняются.