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Общество25 июля 2021 5:14

Погода в Алтайском крае 25 июля 2021: жара до +34 и дожди

Синоптики рассказали о погоде в Алтайском крае на 25 июля 2021 года
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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В Барнауле температура воздуха поднимется до +31.

В Барнауле температура воздуха поднимется до +31.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 25 июля по-прежнему будет стоять жаркая погода. Подробнее о прогнозе рассказали синоптики регионального ЦГМС.

– Температура +29,+34 градусов. В отдельных районах дожди, грозы, в утренние часы местами туманы. Ветер юго-западный 2-7м/с, местами порывы до 13 м/с, – рассказали в краевом ЦГМС.

В Барнауле также будет жарко. Воздух прогреется до +29, +31 градуса. Ожидается преимущественно без осадков. Ветер подует в юго-западном направлении со скоростью 2-7 м/с.