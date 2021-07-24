Лишенный прав барнаулец ездил пьяным по городу

Его автомобиль остановили сотрудники ГИБДД Фото: Олег УКЛАДОВ

Житель Барнаула пьяным сел за руль, несмотря на то, что его уже лишили прав. Автомобиль мужчины остановили сотрудники ГИБДД, сообщили в прокуратуре Железнодорожного района.

– Вечером 30 мая барнаулец ехал по улице Советской Армии. Его автомобиль остановили сотрудники ГИБДД. Выяснилось, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения, при этом от медицинского освидетельствования он отказался, – рассказала «Комсомольской правде – Барнаул» помощник прокурора Железнодорожного района Анастасия Карпова.

Полицейские установили, что с 2005 по 2007 год мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности по ст.12.8, ст.12.26 КоАП РФ. Общий срок лишения прав составил 23 года, т.е. до декабря 2030 года, однако несмотря на это мужчина вновь сел за руль.

Уголовное дело направили суд.