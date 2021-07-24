Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 24 июля 2021 года составило 3806

За сутки умерли 20 пациентов Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по состоянию на 24 июля скончались 3806 человек с коронавирусом, в том числе 2801 случай от COVID-19, 1005 – иные причины смерти. Об этом пишет оперштаб региона.

– За минувшие сутки умерли 20 человек с коронавирусом. Все они скончались из-за COVID-19, – отмечает оперштаб.

Количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 60185 , в том числе 4061 ребенок.

Из общего числа заболевших 742 случаев – завозные, в т.ч. 239 – из-за рубежа; 37235 случая – по контакту с ранее заболевшими. Из 60185 заболевших: 14810 – у больных внебольничной пневмонией, 37107 – у заболевших ОРВИ, в 8268 случаях – бессимптомное течение.

Выздоровевших также становится больше, их уже 48436.