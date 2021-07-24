Алтайский край возглавил список регионов с наибольшей долей людей с ожирением

В прошлом году регион также возглавил рейтинг регионов России по заболеванию ожирением Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Больше всего людей с ожирением в России проживает в Алтайском крае. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на данные Минздрава РФ.

– Ожирение на 100 тысяч всего населения: Алтайский край – 4530, Удмуртская Республика - 2475,4, Смоленская область - 2457,8, – говорится в исследовании

Наименьшее число людей с ожирением в прошлом году из расчета на 100 тысяч населения выявили в Чечне (335,4), Еврейской автономной области (419,4), Приморском крае (419,5).

Напомним, в прошлом году Алтайский край также возглавил рейтинг регионов России по заболеванию ожирением. По данным Минздрава, тогда из 100 тысяч человек 5 566 страдали этим недугом.