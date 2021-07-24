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Общество24 июля 2021 11:01

Жительница Алтая ушла в лес и пропала

Она нуждается в медицинской помощи
Константин Санталов
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Для поисков волонтерам требуется помощь добровольцев

Для поисков волонтерам требуется помощь добровольцев

Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Алтайском крае пропала 62-летняя Татьяна Верижникова, жительница села Боровлянка Троицкого района. Она ушла в лес и назад не вернулась, сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» на свой странице в соцсети «ВКонтакте».

Приметы пропавшей: рост 155 см, худощавое телосложение, зеленые глаза, каштановые короткие волосы с проседью

Была одета: темно-зеленая куртка, коричневые резиновые сапоги.

С собой у женщины было ведро. Пропавшая нуждается в медицинской помощи. Для поисков волонтерам требуется помощь добровольцев.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят звонить по номеру 112 или 8 (800) 700 54 52 (звонок бесплатный).