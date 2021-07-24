Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 24 июля 2021 года составило 60185

Выздоровевших также стало больше Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае по данным на 24 июля 2021 года увеличилось на 276 человек и составляет 60185 случаев инфицирования, пишет оперштаб региона.

– Новые случаи COVID-19 за минувшие сутки выявили в следующих городах и районах Алтайского края: Барнаул – 95, Бийск – 17, Рубцовск – 15, Алейск – 10, Новоалтайск – 8, Белокуриха, Заринск, Славгород – по 7 заболевших, Камень-на-Оби – 6, Кулундинский, Топчихинский районы – по 5 заболевших, Алтайский, Калманский, Усть-Калманский районы – по 4 заболевших, Алейский, Егорьевский, Заринский, Зональный, Косихинский, Петропавловский, Поспелихинский, Тальменский, Третьяковский, Троицкий, Хабарский, Шипуновский районы - по 3 заболевших, Баевский, Бийский, Благовещенский, Быстроистокский, Немецкий национальный, Новичихинский, Панкрушихинский, Ребрихинский, Родинский, Романовский, Советский, Солтонский, Табунский, Усть-Пристанский, Целинный, Шелаболихинский районы – по 2 заболевших, Бурлинский, Завьяловский, Змеиногорский, Каменский, Красногорский, Курьинский, Кытмановский, Мамонтовский, Первомайский, Смоленский, Солонешенский, Суетский, Тогульский, Чарышский районы – по 1 заболевшему, – отметили в оперштабе.

Сейчас находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3224 человека. Кроме этого, 636 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. Количество тяжелобольных – 792, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 223.

Число выздоровевших в Алтайском крае также растет: за минувшие сутки оно увеличилось на 103 человека. Всего вылечившихся – 48436.