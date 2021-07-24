В Алтайском крае рецидивист украл из квартиры кухонный гарнитур

Подозреваемого задержали Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае молодого рецидивиста подозревают в краже кухонного гарнитура. Об этом сообщает региональное управление МВД.

– В полицию обратилась женщина, которая рассказала, что неизвестный проник в квартиру, которая находится на первом этаже. Злоумышленник зашел через балкон, выпилив часть двери. Из помещения пропал кухонный гарнитур. Предварительная сумма ущерба превысило 40 тыс. рублей, – отметили в ведомстве.

Вскоре полицейские задержали 28-летнего местного жителя. Возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».

Известно, что ранее молодой человек шесть раз попадал в поле зрения полицейских, три раза был судим.