Очевидец сообщил о стрельбе во время конфликта в Новоалтайске

Официальной информации о случившемся еще не поступало
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Новоалтайске 22 июля во время конфликта якобы произошла стрельба. Об этом один из очевидцев сообщил в Telegram-канале «В курсе 22».
– Была стрельба, есть пострадавший. Причиной стала разборка предпринимателей по поводу бизнеса. У пострадавшего три ранения, его доставили в горбольницу №1, – утверждает местный житель.
По его словам, конфликт произошел на улице Строительной. Точная причина инцидента неизвестна. На кадрах с места происшествия видно, что несколько мужчин шумно выясняют отношения. На руке одного из них видна кровь.
Официальной информации о случившемся еще не поступало.