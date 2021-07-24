Очевидец сообщил о стрельбе во время конфликта в Новоалтайске

Официальной информации о случившемся еще не поступало Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новоалтайске 22 июля во время конфликта якобы произошла стрельба. Об этом один из очевидцев сообщил в Telegram-канале «В курсе 22».

– Была стрельба, есть пострадавший. Причиной стала разборка предпринимателей по поводу бизнеса. У пострадавшего три ранения, его доставили в горбольницу №1, – утверждает местный житель.

По его словам, конфликт произошел на улице Строительной. Точная причина инцидента неизвестна. На кадрах с места происшествия видно, что несколько мужчин шумно выясняют отношения. На руке одного из них видна кровь.

Официальной информации о случившемся еще не поступало.