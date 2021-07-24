Алтайские рыбаки выловили краснокнижного тайменя

У рыбаков изъяли сеть, а также моторную лодку Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Алтайском крае задержали двоих мужчин, которых подозревают в вылове рыбы, занесенной в Красную книгу. Они использовали сеть, сообщает региональное управление МВД.

– В ночное время на реке Бия участковый заметил лодку, с которой неизвестные сплавляли сеть. Подойдя к лодке и осмотрев ее, правоохранители обнаружили тайменя. Эта рыба, семейства лососевых, занесена в Красную книгу России, а поэтому запрещена к вылову, – отметили в ведомстве.

У рыбаков изъяли сеть, а также моторную лодку. Полицейские проводят проверку. В действиях бийчан усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».