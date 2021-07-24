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Происшествия24 июля 2021 5:28

В Барнауле на пешеходном переходе насмерть сбили девушку

За рулем иномарки был молодой водитель
Константин Санталов
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В результате аварии девушка скончалась на месте ДТП от полученных травм

В результате аварии девушка скончалась на месте ДТП от полученных травм

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле 23 июля на пешеходном переходе сбили девушку. Она скончалась на месте происшествия, сообщает региональное управление МВД.

– ДТП произошло в 15:35 на улице Малахова в районе дома № 75. Предварительно установлено, что водитель 1991 года рождения, управляя автомобилем Toyota Vista сбила девушку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, – отмечают в ведомстве.

В результате аварии девушка скончалась на месте ДТП от полученных травм. Личность погибшей устанавливают. Полицейские проводят проверку по факту этой аварии.