В Барнауле на пешеходном переходе насмерть сбили девушку

В результате аварии девушка скончалась на месте ДТП от полученных травм Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле 23 июля на пешеходном переходе сбили девушку. Она скончалась на месте происшествия, сообщает региональное управление МВД.

– ДТП произошло в 15:35 на улице Малахова в районе дома № 75. Предварительно установлено, что водитель 1991 года рождения, управляя автомобилем Toyota Vista сбила девушку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, – отмечают в ведомстве.

В результате аварии девушка скончалась на месте ДТП от полученных травм. Личность погибшей устанавливают. Полицейские проводят проверку по факту этой аварии.