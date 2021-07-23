ВТБ: траты сибиряков за рубежом за последний месяц выросли на треть

За последние четыре недели объем расходов клиентов ВТБ из Сибирского федерального округа в зарубежных странах увеличился на 29% по сравнению с предыдущим месяцем — до 88 млн рублей. Прирост в основном обеспечила Турция, перелеты на курорты которой были возобновлены с 22 июня. Об этом свидетельствует статистика транзакций по картам клиентов ВТБ за границей.

За месяц сибирские клиенты ВТБ потратили в Турции 21 млн рублей, что в 10 раз превосходит показатель предыдущих четырех недель. Расходы кратно увеличились во всех категориях, максимально – на экскурсии, покупки одежды и обуви и развлечения. При этом допандемийный уровень пока не достигнут, текущий оборот меньше аналогичных значений 2019 года на 23%. Вместе с тем, по ряду категорий клиенты нарастили траты даже по сравнению с 2019 годом – в частности, на авиабилеты, развлечения и аренду автомобилей и мотоциклов.

Подобный тренд наблюдается и в целом по всем зарубежным странам: объем затрат сибиряков на экскурсии за месяц вырос на 80% (6 млн рублей), на развлечения на 65% (2 млн). В полтора раза выросли расходы на гостиницы (21 млн рублей), на четверть — на рестораны и бары (12 млн) и покупки в супермаркетах (18 млн). В целом, несмотря на прирост во всех категориях за месяц, суммарный оборот по картам сибирских клиентов ВТБ за границей почти в три раза меньше, чем в допандемийном 2019 году.

Среди других стран, регулярное авиасообщение с которыми было восстановлено в июне, лидером по приросту трат стала Греция, открывшая въезд на острова. Оборот сибирских клиентов ВТБ в ней вырос более чем в 3,5 раза — до 4 млн рублей. Практически вдвое увеличились траты на Кипре (15 млн).

По итогам первого полугодия оборот по картам клиентов ВТБ из Сибири за рубежом составил 470 млн рублей, что на четверть меньше, чем в период с января по июнь 2020 года, и на 64% ниже, чем в первом полугодии 2019 года. В ТОП-10 стран-лидеров по объему транзакций сибиряков вошли ОАЭ (126 млн рублей), Мальдивы (37 млн), Турция (36 млн), Испания (34 млн), Италия (29 млн), Кипр (20 млн), Германия (18 млн), США (15 млн), Великобритания (15 млн), Франция (10 млн).

В целом по России объем расходов клиентов ВТБ в зарубежных странах за последний месяц вырос на 36%, до 2,4 млрд рублей, а в Турции – почти в 6 раз, до 357 млн рублей. Оба показателя уступают допандемийным: по миру — более чем вдвое, по Турции – на 21%. Значительный прирост оборота туристических трат за месяц показали Болгария, Хорватия, Греция, Италия и Кипр. По итогам полугодия оборот по картам клиентов ВТБ за рубежом составил 11,5 млрд рублей, что на 8% ниже показателя за январь-июнь 2020 г. и на 60% — чем в первом полугодии 2019 года. В ТОП-5 стран-лидеров по объему транзакций вошли ОАЭ (2,6 млрд рублей), Мальдивы (1,1 млрд), Турция (810 млн), Италия (757 млн) и Беларусь (679 млн).

«Трендом года пока остается рост популярности внутреннего туризма – по нашим данным, в первом полугодии объем транзакций внутри страны вырос более чем на треть к аналогичным периодам 2020 и 2019 гг. Тем не менее, открытие Турции и еще нескольких направлений в июне способствовало росту активности и за рубежом. Мы ожидаем, что расходы российских туристов за границей продолжат расти во второй половине лета, чему будет способствовать рост числа рейсов и ожидаемое открытие курортов Египта, а также возобновление регулярного авиасообщения с рядом других стран», — комментирует Сергей Дырин, начальник управления оценки доходности розничных продуктов и портфеля ВТБ.