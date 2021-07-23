По факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Житель Барнаула перевел более 2 млн рублей мошенникам. Звонившие представились сотрудниками службы безопасности банка и ФСБ, рассказали в краевой прокуратуре.
– В ходе нескольких телефонных звонков злоумышленники, представившись сотрудниками службы безопасности банка и ФСБ, убедили потерпевшего, что его средства пытаются похитить недобросовестные сотрудники, направив от его имени заявку на кредит, – рассказали в ведомстве.
Мужчина сначала перевел деньги на «безопасный» счет, а затем оформил кредит. При этом он его обналичил через банкомат, чтобы перевести мошенникам.