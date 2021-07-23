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Общество23 июля 2021 11:15

В Барнауле у крытого рынка затопило улицу из-за аварии

Порыв произошел во время опрессовки
Иван ОЛЕКСЮКИван ОЛЕКСЮК
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Скриншот публикации

Скриншот публикации

Фото: со страницы vk.com/incident_22

В Барнауле из-за порыва теплосети у крытого рынка затопило улицу. Коммунальная авария произошла в пятницу, 23 июля. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

– Около крытого рынка прорвало канализацию. Грязная вода бьёт из бетона, где стоят люки. За две минуты образовалась такая вот лужа, – написал очевидец.

По данным СГК, повреждение произошло во время опрессовки теплосети в контуре барнаульской ТЭЦ-2. Температура воды не превышает 40 градусов.