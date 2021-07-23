На Алтае задержали угонщика-рецидивиста

На угонщика завели уголовное дело. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае задержали угонщика-рецидивиста. Его остановили в 50 километрах от места совершения преступления, пишет краевое управление МВД.

– Сотрудники полиции ввели план «Перехват», который дал положительные результаты. Автомобиль был обнаружен в селе Георгиевка Табунского района, что в 50 километрах от места совершения преступления, – рассказали полицейские.

Причастным к угону оказался 28-летний мужчина, он уже дал признательные показания. Ранее он уже угонял машины. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 166 УК РФ.