Алтай-Кокс благоустраивает территорию Фото: предоставлено пресс-службой

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) подвели итоги традиционного конкурса по благоустройству. Жюри оценивало состояние цехов, «визитные карточки» с корпоративной символикой, озеленение и праздничное оформление.

По итогам конкурса первые места в своих подгруппах заняли цех улавливания, ремонтный цех и железнодорожный цех.

Работники ремонтного цеха установили беседку-веранду с фонтаном в центре, обрамленную огнеупорным кирпичом и украшенную символикой подразделения. Также сотрудники высадили около нового объекта десять дубов.

Алтай-Кокс благоустраивает территорию Фото: предоставлено пресс-службой

Заводские железнодорожники создали арт-объекты с вазонами для цветов, отреставрировали фасады зданий, а также соорудили макет земного шара с отметками предприятий Группы НЛМК.

Призерами стали также коллективы углеподготовительного, коксового цехов (первое отделение) и пожарной аварийно-спасательной службы. Они обновили баннеры с историческими датами, создали клумбы, установили макеты пожарной спецтехники.

Все коллективы-победители получили дипломы и денежные вознаграждения.