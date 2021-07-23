Специалистов приглашают принять участие в конкурсе «Лучшие проекты информатизации на Алтае»

Конкурс проходит в несколько этапов. Фото: Олег УКЛАДОВ

Министерство цифрового развития и связи Алтайского края совместно с Алтайской торгово-промышленной палатой информируют, что до 7 сентября продолжается прием заявок на конкурс «Лучшие проекты информатизации на Алтае».

К участию в конкурсе приглашаются:

• Разработчики инновационных ИТ-продуктов и решений (юридические лица, ИП, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Алтайского края);

• Заказчики и исполнители ИТ-проектов с инновационной составляющей;

• ИТ-персоны.

К рассмотрению принимаются ИТ-проекты по четырем номинациям:

Student аpportunITy («Лучший студенческий проект»),

Unique digital design («Лучший веб-дизайн»);

HOT SocTech («Лучший социальный проект»);

Digital transformation («Лучший внедренный проект»).

Конкурс проходит в несколько этапов:

1. Прием заявок на участие

2. Отбор и комплексная экспертиза проектов членами экспертного совета

3. Финал конкурса

4. Объявление победителей

Как принять участие в конкурсе?

Переходите по ссылке и заполняйте заявку на участие.

Уже более 800 проектов вышли в финальный этап конкурса и боролись за победу в своих номинациях. Попробуйте и вы! Присоединяйтесь к коллегам!

Дополнительную информацию по конкурсу можно получить по телефонам: (3852) 538 265, (3852) 222 838