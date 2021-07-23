Специалистов приглашают принять участие в конкурсе «Лучшие проекты информатизации на Алтае»

Конкурс проходит в несколько этапов.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Министерство цифрового развития и связи Алтайского края совместно с Алтайской торгово-промышленной палатой информируют, что до 7 сентября продолжается прием заявок на конкурс «Лучшие проекты информатизации на Алтае».
К участию в конкурсе приглашаются:
• Разработчики инновационных ИТ-продуктов и решений (юридические лица, ИП, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Алтайского края);
• Заказчики и исполнители ИТ-проектов с инновационной составляющей;
• ИТ-персоны.
К рассмотрению принимаются ИТ-проекты по четырем номинациям:
Student аpportunITy («Лучший студенческий проект»),
Unique digital design («Лучший веб-дизайн»);
HOT SocTech («Лучший социальный проект»);
Digital transformation («Лучший внедренный проект»).
Конкурс проходит в несколько этапов:
1. Прием заявок на участие
2. Отбор и комплексная экспертиза проектов членами экспертного совета
3. Финал конкурса
4. Объявление победителей
Как принять участие в конкурсе?
Переходите по ссылке и заполняйте заявку на участие.
Уже более 800 проектов вышли в финальный этап конкурса и боролись за победу в своих номинациях. Попробуйте и вы! Присоединяйтесь к коллегам!
Дополнительную информацию по конкурсу можно получить по телефонам: (3852) 538 265, (3852) 222 838