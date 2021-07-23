Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 23 июля 2021 года составило 59 909

Коронавирус на Алтае. Фото: Олег УКЛАДОВ

Согласно последним новостям о заболеваемости коронавирусом в Алтайском крае на 23 июля 2021 года, в регионе выявили 274 новых случая за сутки, скончались 17 человек, сообщает оперативный штаб.

– Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 59 909 человек. Умерло 3 786 человек, все взрослые, – пишет оперштаб.

Сейчас в тяжелом состоянии 785 человек, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 208. Минздравом края развернуто 4670 коек, к кислороду имеют подключение 3486, с ИВЛ – 328.