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Здоровье23 июля 2021 9:35

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 23 июля 2021 года составило 59 909

Оперштаб сообщил число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 23 июля 2021 года
Иван ОЛЕКСЮКИван ОЛЕКСЮК
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Коронавирус на Алтае.

Коронавирус на Алтае.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Согласно последним новостям о заболеваемости коронавирусом в Алтайском крае на 23 июля 2021 года, в регионе выявили 274 новых случая за сутки, скончались 17 человек, сообщает оперативный штаб.

– Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 59 909 человек. Умерло 3 786 человек, все взрослые, – пишет оперштаб.

Сейчас в тяжелом состоянии 785 человек, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 208. Минздравом края развернуто 4670 коек, к кислороду имеют подключение 3486, с ИВЛ – 328.