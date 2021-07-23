В Барнауле Лексус снес столб и дорожный знак

Скриншот Фото: со страницы vk.com/incident_brn

В Барнауле 22 июля «Лексус» на улице Малахова в районе ТЦ «Огни» снес столб и дорожный знак. За рулем находился 32-летний мужчина, он пострадал и сейчас находится в больнице, сообщает Инцидент Барнаул со ссылкой городскую Госавтоинспекцию.

– В результате ДТП водитель автомобиля Lexus получил телесные травмы, ему была оказана медицинская помощь в ГБ № 1, госпитализирован, - рассказали в ведомстве.

Водитель не справился с управлением и совершил наезд на металлическое ограждение. Автомобиль отбросило на опоры ЛЭП и две металлические стойки дорожных знаков. Столб линии электропередачи упал на стоящий ВАЗ 21033, к счастью, водителя в этот момент в нем не было.