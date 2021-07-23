Фото: пресс-службы УФСИН по Алтайскому краю.

На Алтае 1200 арестантов смогут проголосовать на выборах. Речь идет про арестантов из сизо, тех, кто под домашним арестом или осужденные без реального лишения свободы, сообщает пресс-служба краевого УФСИН.

– На сегодняшний день в учреждениях УИС содержится порядка 1200 человек, обладающих избирательным правом. Для его реализации в следственном изоляторе №1 в отдельном помещении будет оборудован самостоятельный избирательный участок. В краевую туберкулезную больницу №12, следственный изолятор №2 и ПФРСИ ИК-9 для голосования будут доставляться переносные урны, – пишет ведомство.

Голосование осужденных к принудительным работам будет организовано на избирательном участке, по месту их временного пребывания – в городе Бийске. Осужденные к ограничению свободы проголосуют на избирательных участках по месту регистрации, либо по месту временного пребывания. Гражданам, находящимся под домашним арестом, для голосования будут доставляться переносные урны.