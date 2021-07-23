Скрин новости Фото: со страницы vk.com/incident_22

В бийском Заречье нашли труп неизвестного мужчины. Тело лежало недалеко от заправки «Роснефть», пишет «Инцидент Бийск».

– Недалеко от могилок в лесу, лежал буквально в трех метрах от дороги, вот так сходили за грибочками, – пишут очевидцы.

Погибший мужчина был одет в синие штаны и спортивную кофту розового оттенка. В региональном следственном комитете сейчас уточняют информацию по поводу обнаружения погибшего.

Предположительно, что это ранее пропавший житель региона. Установить его личность можно будет после проведения экспертиз.