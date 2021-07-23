Также ему запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Рубцовске водителя отправили в колонию-поселение за пьяную езду. У него уже было две судимости за аналогичные преступления, пишет прокуратура.

- Водителя остановили в ноябре 2020 года, осужденный находился в состоянии алкогольного опьянения, поставив тем самым под угрозу безопасность движения. О его состоянии свидетельствовали резкий запах спиртного изо рта и нарушение речи. От прохождения освидетельствования он оказался, - сообщает ведомство.

В отношении него возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ. Суд лишил его свободы на 1 год 1 месяц с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 3 года месяца.