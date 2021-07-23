За год в Барнауле газифицируют больше 100 тысяч домов

Совещание в правительстве. Фото: Антон Червяков

До конца 2022 года газ подведут еще к 100 тысячам домов, таким образом объем газификации вырастет до 26%. Всего в строительство газопроводов до 2025 года вложат 55 млрд рублей, сообщает мэрия со ссылкой на правительство..

- На сегодняшний день в Алтайском крае газифицировано 140 населенных пунктов в 86 муниципальных образованиях. Природным газом пользуются порядка 360 тысяч человек, уровень газификации края составляет более 16%, - пишет администрация.

Газификация осуществляется в рамках соглашения между правительством края и ПАО «Газпром».