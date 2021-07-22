Алтайские абитуриенты смогут спрогнозировать результат зачисления

Алтайский государственный технический университет предлагают поступающим спрогнозировать свое зачисление Фото: предоставлено пресс-службой

Алтайский государственный технический университет предлагают поступающим спрогнозировать свое зачисление: в специальном разделе сайта выставлен прогноз результатов зачисления. Теперь каждый поступающий на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета может посмотреть себя в списке, оценить свою позицию и принять решение, куда подать заявление о согласии на зачисление.

Для того чтобы ознакомиться с прогнозом результатов зачисления необходимо выбрать факультет (институт), а затем направление подготовки (специальность).

Прогноз результатов зачисления приводится в виде списков поступающих, подлежащих зачислению по результатам предварительного и основного этапов, если бы зачисление произошло прямо сейчас, причем последовательно оба этапа. Напомним, что на предварительном этапе зачислению подлежат те, кто поступает в рамках особой и целевой квот, а также ребята, заслужившие право быть зачисленными без вступительных испытаний.

Напомним, что поступающие имеют право представить оригинал документа об образовании и заявление о согласии на зачисление для участия в предварительном этапе до 18:00 4 августа, а для участия в основном этапе – до 18:00 11 августа. Так как с каждым представленным (или отозванным) заявлением о согласии на зачисление ситуация изменяется, прогноз обновляется каждый час. Время и дата, которым соответствует составленный прогноз, указываются над списком.

Официальное зачисление на направления подготовки (специальности) по очной, форме обучения на бюджетной основе состоится 6 августа, если речь о предварительном этапе, и 17 августа, если речь об основном этапе.