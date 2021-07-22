12 суток получил пьяный угонщик на Алтае

Машину нашли в 20 км от места угона Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские полицейские раскрыли угон автомобиля и задержали злоумышленника на 12 суток. Об этом в четверг, 22 июля, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Заявление поступило от жителя села Долинское Чарышского района.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи правопорядка обнаружили иномарку в 20 километрах от места совершения преступления, а рядом с машиной и предполагаемого угонщика, - сообщают в полицию.

Во время разбирательства выяснилось, что угонщик – это брат заявителя. Он взял его машину без спроса пока тот спал. Он намеревался добраться до другого села, чтобы там продолжить застолье.

В итоге за управление автомобилем в состоянии опьянения мужчину поместили в изолятор на 12 суток. А по части угона возбудили уголовное дело. За это ему грозит еще пять лет лишения свободы.